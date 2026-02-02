Regione Campania approvata all’unanimità la costituzione dei gruppi consiliari

La Giunta per il Regolamento Interno della Regione Campania ha dato il via libera alla costituzione dei gruppi consiliari. La decisione è arrivata all’unanimità, durante una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi. Alla seduta hanno partecipato rappresentanti di tutti i gruppi presenti in consiglio. Ora i gruppi sono ufficialmente costituiti e funzionanti, con il Partito Democratico che ha già i suoi consiglieri e il capogruppo Maurizio Petracca.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta per il Regolamento Interno, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, e composta dall'Ufficio di Presidenza integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, ha approvato all'unanimità la costituzione dei Gruppi consiliari, che, quindi, risultano così costituiti: Partito Democratico Consiglieri: Francesca Amirante, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Salvatore Madonna, Corrado Matera, Maurizio Petracca (Capogruppo), Francesco Picarone, Loredana Raia, Marco Villano, Giorgio Zinno. Fratelli d'Italia Consiglieri: Edmondo Cirielli (Rappresentante dell'Opposizione); Giuseppe Fabbricatore, Palmira Fele, Raffaele Maria Pisacane, Gennaro Sangiuliano (Capogruppo), Vincenzo Santangelo, Ettore Zecchino.

