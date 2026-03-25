Consiglio regionale riunita a Palazzo Campanella la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

Il 25 marzo, nel primo pomeriggio, si è svolta a Palazzo Campanella una riunione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. L’incontro è stato convocato dal presidente del Consiglio regionale della Calabria. La seduta ha coinvolto i rappresentanti di vari gruppi consiliari e si è concentrata sulla discussione di temi collegati alle attività dell’assemblea regionale.

Al centro del confronto, importanti provvedimenti e proposte di legge già esaminati dalle competenti commissioni consiliari, al termine di un percorso di analisi e confronto articolato e approfondito. La riunione odierna ha rappresentato un momento di raccordo istituzionale utile a definire il percorso dei provvedimenti che approderanno nell'aula Fortugno a inizio della prossima settimana. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Consiglio regionale, riunita a Palazzo Campanella la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari Articoli correlati Consiglio regionale della Campania: tutti i consiglieri divisi per gruppi consiliariEcco i nomi dei consiglieri regionali in Campania di maggioranza e opposizione divisi per gruppo politico. Regione Campania, approvata all’unanimità la costituzione dei gruppi consiliariTempo di lettura: 2 minutiLa Giunta per il Regolamento Interno, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano... Contenuti e approfondimenti su Palazzo Campanella Consiglio regionale: riunita a Palazzo Campanella la Conferenza dei capigruppo, lunedì consiglio regionaleSi è riunita nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, a Palazzo Campanella, su convocazione del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, la Conferenza dei preside ... strettoweb.com A Palazzo Campanella il Consiglio federale della Federazione Italiana Vela, Cirillo: grande segnale per Reggio CalabriaIl plauso del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha dato il benvenuto a Palazzo Campanella al presidente della Federazione italiana vela, Francesco Ettorre, e ai ... strettoweb.com