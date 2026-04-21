Forza Italia Tajani riunisce la segreteria | congressi regionali entro l' estate ma tiene banco il caso Sicilia

Il leader di Forza Italia ha convocato la segreteria del partito ieri sera a Roma, discutendo dei prossimi congressi regionali previsti entro l’estate. La questione principale rimane quella del “nodo” Sicilia, ancora senza una decisione definitiva. La riunione si è svolta nella sede nazionale, e fonti parlamentari riferiscono che si è parlato anche di altre questioni interne, senza entrare nei dettagli.

I congressi di Forza Italia si faranno entro l’estate, ma resta da scegliere il “nodo” Sicilia. Ieri sera il leader azzurro Antonio Tajani, riferiscono fonti parlamentari del partito, ha convocato la sua segreteria dopo le 19 nella sede nazionale di via in Lucina, a Roma, per fare il punto della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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