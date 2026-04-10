Dopo più di quattro ore di incontri nella sede di Mediaset, si sono riuniti i rappresentanti di Forza Italia, tra cui Antonio Tajani e i figli di Silvio Berlusconi. Durante il vertice, sono stati discussi vari temi senza che siano stati divulgati dettagli sull’esito. Restano ancora da affrontare questioni come la scelta del capogruppo e i congressi del partito. La riunione si è conclusa senza comunicati ufficiali.

Dopo oltre 4 ore di confronto nella sede di Mediaset di Cologno Monzese, tra Antonio Tajani e i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, bocche cucite sull’esito del vertice fiume. Ma secondo qualificate fonti azzurre sarebbe stato raggiunto un accordo sul nuovo capogruppo alla Camera di Fi al posto di Paolo Barelli (in pole resterebbe Enrico Costa) e sul nodo dei Congressi locali, regionali e provinciali, che dovrebbero essere diluiti e celebrati con un cronoprogramma preciso solo laddove sono unitari. Al termine del pranzo di lavoro (iniziato attorno alle 13.30), una nota di Fi e un ‘off’ dalla sede Mediaset hanno assicurato che l’incontro è andato bene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Forza Italia, vertice fiume dai Berlusconi: Tajani incassa la fiducia, restano i nodi capogruppo e congressi

Antonio Tajani incassa la fiducia di Marina e Pier Silvio Berlusconi, quali nodi restano in Forza ItaliaIl leader di Forza Italia Antonio Tajani ha incontrato Marina e Piersilvio Berlusconi per discutere del futuro di Forza Italia.

Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Tajani e Letta: “Rinnovata fiducia al segretario”Si è chiuso dopo oltre quattro ore il pranzo traMarina BerlusconieAntonio Tajaninella sede di Mediaset a Cologno Monzese.

Temi più discussi: Il crepuscolo degli azzurri e la nuova reggenza di Forza Italia; San Vito, il centrodestra si spacca: Errico sfida i partiti e si ricandida da donna libera; FORZA ITALIA: LITE CONTINUA, FEBBO PAGANO E’ UN MALEDUCATO; FI - FORZA ITALIA * SENATO: GOVERNO: DAMIANI (FI), NOSTRA POLITICA ECONOMICA NON HA DISATTESO PROMESSE.

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Forza Italia al bivio: vertice a Cologno, la famiglia Berlusconi chiama a rapporto Tajani Quattro ore di faccia a faccia negli uffici Mediaset. Dopo il flop del referendum sulla giustizia, Marina e Pier Silvio chiedono "volti nuovi" per salvare il partito azzurro Leggi l’ - facebook.com facebook

Forza Italia: un partito con veri e propri proprietari che convocano il "gestore" quando non sono contenti di come va l'impresa. Un "partito impresa" a tutti gli effetti. Difficile pensare a casi analoghi in Europa e incredibile che in Italia non ci si faccia più caso. x.com