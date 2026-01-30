Caserta docente prese a pugni in un bar a Casal di Principe | arrestato l' ex fidanzato

È successo questa mattina a Casal di Principe, quando un uomo è entrato in un bar e ha preso a pugni una donna, una docente locale. L’ex fidanzato della vittima è stato subito arrestato dagli agenti, dopo che lei aveva denunciato e attivato il Codice Rosso. Ora è in manette con l’accusa di stalking e aggressione.

Fermato e condotto in carcere un uomo di Casal di Principe, accusato di stalking e aggressione ai danni di una docente. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Caserta in seguito all'attivazione della procedura d'urgenza Codice Rosso, dopo la denuncia della vittima. L'arresto dopo la denuncia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

