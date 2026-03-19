I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, che ha portato all’identificazione di diverse persone. Durante l’operazione, tre individui sono stati denunciati per vari reati, mentre un altro è stato arrestato. L’attività ha coinvolto posti di blocco e perquisizioni in diverse zone del comune.

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. Durante l’operazione i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo complessivo di 25 veicoli e 57 persone, elevando 10 verbali per violazioni al Codice della Strada. Nel corso delle verifiche sono scattate anche alcune denunce. In particolare, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio un 31enne proveniente dal campo rom di Napoli Gianturco, sorpreso alla guida di un furgone Fiat Scudo risultato provento di furto. Analoga denuncia è stata contestata a un 20enne dello stesso campo rom, trovato in possesso di un altro Fiat Scudo anch’esso rubato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casal di Principe, controlli straordinari dei carabinieri: tre denunciati e un arresto

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