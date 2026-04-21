Forza Italia ' pesca' due commissari in consiglio provinciale

Due nuovi commissari di Forza Italia sono stati nominati nel consiglio provinciale. Si tratta di Antonio Schiavone, assegnato a Casal di Principe, e di Giovanni Innocenti, che avrà incarico ad Aversa. La scelta arriva in seguito a decisioni interne del partito e riguarda le rispettive località. Nessun’altra informazione sui motivi o sui tempi di mandato è stata comunicata al momento.

Antonio Schiavone e Giovanni Innocenti sono i nuovi commissari di Forza Italia rispettivamente a Casal di Principe e ad Aversa. Ne danno l’annuncio il segretario regionale Fulvio Martusciello e il commissario provinciale Amelia Forte. “Abbiamo individuato nella militanza, tra chi si è candidato e.🔗 Leggi su Casertanews.it

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