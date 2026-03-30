consiglio provinciale forza italia designa sarno capogruppo

Il Consiglio provinciale ha annunciato che Marino Sarno sarà il capogruppo di Forza Italia. I tre consiglieri eletti nella lista

D'Agostino: "La nomina di Marino Sarno è il primo atto concreto di un gruppo che si è già messo al lavoro con metodo e con una visione chiara" I tre consiglieri provinciali eletti nella lista 'Hirpinia Libera', Mauro Piccolo, Marino Sarno e MimmoLandi, si sono incontrati ieri con il Segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, e con il Consigliere regionale On. Livio Petitto, per definire la linea del Gruppo in seno al nuovo parlamentino di Palazzo Caracciolo. L'incontro, primo atto organizzativo del Gruppo in seno al neocostituito Consiglio Provinciale, ha sancito all'unanimità la designazione di Marino Sarno, Sindaco di Volturara Irpina, nella funzione di Capogruppo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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