Marina Berlusconi ha chiesto un rinnovamento all’interno di Forza Italia, con l’obiettivo di inserire volti nuovi nel partito. Nel frattempo, il senatore Barelli rimane nel gruppo, nonostante le richieste di cambiamento. In un incontro a Palazzo Madama, il senatore Maurizio Gasparri ha annunciato le sue dimissioni e ha passato la parola ai colleghi durante la riunione serale del gruppo.

«Bene, mi sono dimesso. Ora passiamo al punto due». Palazzo Madama, interno sera, Maurizio Gasparri guarda negli occhi i senatori riuniti nella stanza del gruppo al secondo piano. Taglia corto, è il momento dei saluti. Finisce qui la corsa da capogruppo del colonnello forzista, già vecchia guardia di An. Il passo indietro lo fa lui. Ma gliel'hanno chiesto in quattordici fra i colleghi. Claudio Lotito, raccontano, aveva iniziato a vergare una lettera con tanto di raccolta firme. È stata stoppata a metà dell'opera: Gasparri li ha bruciati sui tempi. Il patron della Lazio arriva alla riunione con gli altri alla spicciolata e smentisce trame di palazzo: «Io non ho fatto niente!». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Forza Italia, Marina Berlusconi chiede il rinnovamento. Caccia a volti nuovi, ma Barelli resta

Articoli correlati

Marina Berlusconi inviperita coi vertici di Forza Italia dopo il Referendum, Gasparri e Barelli a rischioMarina Berlusconi, principale finanziatrice di Forza Italia, starebbe spingendo per le dimissioni dei capigruppo al Senato e alla Camera del partito,...

Forza Italia, Tomarchio: Diamo via al rinnovamento. Marina Berlusconi ne ha tracciato la rotta""Non è più rinviabile l'accoglimento, pieno e incondizionato, dell'appello lanciato da Marina Berlusconi alla classe dirigente di Forza Italia.

Contenuti utili per approfondire Forza Italia

Temi più discussi: Psicodramma Forza Italia. Marina Berlusconi delusa sente Meloni; Referendum, la delusione Marina e di Forza Italia: addio al sogno di Berlusconi; Marina Berlusconi vuol separare la carriera di Tajani da Forza Italia; Dentro Forza Italia la delusione cocente per il No (e per il sogno infranto di Silvio Berlusconi). E c'è chi solleva dubbi su Tajani: Niente autoassoluzioni.

Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato, Marina Berlusconi: «Grande stima di Stefania Craxi, sì ad apertura classe dirigente»«Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non ... ilgazzettino.it

Forza Italia, Marina Berlusconi chiede il rinnovamento. Caccia a volti nuovi, ma Barelli resta«Bene, mi sono dimesso. Ora passiamo al punto due». Palazzo Madama, interno sera, Maurizio Gasparri guarda negli occhi i senatori riuniti nella stanza del gruppo al secondo ... ilmessaggero.it

La Senatrice Stefania Craxi è stata eletta Capogruppo di Forza Italia al Senato, un importante ruolo di guida dei nostri parlamentari a Palazzo Madama che siamo sicuri svolgerà con grande dedizione e professionalità. Ringraziamo di cuore il Senatore Maurizi facebook

L'editoriale di Sallusti dopo lo scossone in Forza Italia Se una Craxi scala i vertici di Forza Italia x.com