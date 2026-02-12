Previsioni meteo Bologna come Londra | Tanta pioggia e poco sole | un inverno tra i peggiori degli ultimi 20 anni

Bologna si prepara a un’altra settimana di pioggia e cielo coperto. Le previsioni indicano che il clima rimarrà grigio e umido, come già successo in molte altre città europee. Pier Paolo Alberoni di Arpae spiega che quest’inverno si sta rivelando tra i peggiori degli ultimi 20 anni, con poca luce e tanti giorni di pioggia. Le nuvole non si dissolvono e le prossime settimane non promettono miglioramenti significativi.

Bologna, 12 febbraio 2026 - "È un inverno nuvoloso, che non è ancora finito". Pier Paolo Alberoni, responsabile Struttura IdroMeteoClima di Arpae, racconta lo scenario meteorologico sul territorio bolognese di questi giorni e come andrà nelle prossime settimane, fino all'inizio di marzo. Il ciclone di San Valentino porta neve, pioggia e vento di burrasca in Emilia Romagna Dottor Alberoni, gli eventi atmosferici di questi giorni sono anomali? "Siamo davanti a una situazione che non capitava da diversi anni. In quest'ultimo periodo abbiamo una circolazione a livello europeo 'zonale', che non coinvolge solo l'Italia ma anche altri Paesi stranieri.

