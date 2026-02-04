Dopo 30 anni, il restauro del Giudizio Universale di Michelangelo riprende. Le opere tornano sotto le mani degli esperti per una manutenzione straordinaria. Il dipinto, che decora la Cappella Sistina, era rimasto senza interventi significativi per molto tempo. Ora, con i lavori in corso, si cerca di preservare al meglio il capolavoro per le future generazioni.

Il Giudizio Universale, capolavoro di Michelangelo, si prepara a entrare in una nuova fase di restauro: l’ ultimo intervento risale a trent’anni fa. La manutenzione sta prendendo forma con l’installazione delle impalcature. Secondo il comunicato diffuso dai Musei Vaticani lunedì 2 febbraio, il cuore artistico del Rinascimento, una delle meraviglie più visitate di Roma e dell’intero Paese, durante gli interventi “resterà aperto a fedeli e visitatori”. Il Giudizio Universale riprenderà colore. Il restauro verrà eseguito utilizzando un telo riproducente, che permetterà agli esperti di lavorare sull’intero e delicato affresco in alta definizione, così da farne nuovamente emergere la ricchezza cromatica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il Giudizio Universale torna in restauro dopo 30 anni: al via la manutenzione straordinaria

Al via il restauro del Giudizio universale di Michelangelo nella Cappella Sistina.

Questa mattina è iniziato il restauro del "Giudizio Universale" di Michelangelo.

