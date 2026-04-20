Piloti più liberi in qualifica e Nuove regole in Formula 1 ecco le modifiche

La Federazione Internazionale dell'Automobile ha annunciato nuove regole per la Formula 1, che entreranno in vigore dal Gran Premio di Miami il 3 maggio. Tra le modifiche, i piloti avranno maggiore libertà durante le sessioni di qualifiche. Le novità riguardano anche aspetti legati alla gestione delle penalità e alle procedure di partenza, con l’obiettivo di rendere più dinamiche le gare e le qualifiche nei prossimi appuntamenti.

La Fia ha comunicato le novità che saranno applicate a partire dal prossimo GP di Miami del 3 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Piloti più liberi in qualifica e... Nuove regole in Formula 1, ecco le modifiche Notizie correlate Suzuka, si cambia! La Fia taglia l'energia recuperabile: in qualifica piloti più liberi di spingereLa Fia ha raccolto a Suzuka le osservazioni emerse tra Australia e Cina, dove i piloti avevano segnalato come l'intero processo di recupero... F1 2026: le nuove regole stanchino i piloti mentalmenteLe nuove normative del 2026 stanno spingendo i piloti ai limiti della resistenza mentale, trasformando ogni gara in una prova di gestione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Anche i piloti più esperti faticano: Arvid Lindblad confessa i segreti (e le paure) della F1 2026; Nicolò Bulega in MotoGP con Ducati VR46 sarebbe la storia da sogno; MotoGP 2026. Pecco Bagnaia è il pilota più vincente dal 2020 a oggi, cioè nell'era post dominio di Marc Márquez (ehm ehm, il secondo è proprio... Marc Márquez); WSBK, Lecuona: Il duello con Bulega? Forse nel box erano più stressati di me. BOLZA CORSE: UNO- DUE DI MENEGHETTI E MORICONI A VALLELUNGA I piloti delle Renault Clio Cup di Bolza Corse si mettono in bella evidenza mentre la premiata ditta ed il giovane di casa Bolzoni soffrono ma non mollano. ADRIA (RO) – È stato un fin facebook Regole F1 2026: Dopo la riunione di domani ci si aspetta di conoscere le proposte finali che saranno sottoposte al voto elettronico del Consiglio Mondiale. Pres FIA: “Discussioni costruttive con i piloti e tutti i partner coinvolti” #AutoRacer x.com