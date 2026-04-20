Topo morto e colonie di formiche in cucina | chiuso ristorante sul lungomare

Un ristorante situato sul lungomare di Civitanova è stato chiuso in via immediata dopo che sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Durante un controllo, sono stati trovati un topo morto e numerose colonie di formiche in cucina. Le autorità hanno evidenziato una situazione di degrado che rendeva l’ambiente inadatto all’attività di ristorazione. La decisione di chiudere riguarda esclusivamente la cucina dello stabilimento balneare.

Civitanova, 20 aprile 2026 - Un “mix inaccettabile di degrado e gravi carenze igienico-sanitarie”, come spiega il comando carabinieri per la tutela della salute, ha portato alla chiusura immediata della cucina in uno stabilimento balneare sul litorale civitanovese. Formiche sui piani di lavoro, un topo morto e attrezzature sporche, infatti il bilancio dell’ispezione scattata nella mattinata di sabato, condotta dai Nas, Nucleo antisofisticazioni e sanità, di Ancona. Di fronte allo scenario riscontrato tra i fornelli, i militari hanno richiesto l'intervento d'urgenza del dipartimento di prevenzione dell'Ast di Macerata. I medici veterinari e i tecnici della prevenzione, giunti tempestivamente sul posto, hanno eseguito un sopralluogo che ha restituito un quadro “impietoso” per i locali destinati alla preparazione dei pasti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Topo morto e colonie di formiche in cucina: chiuso ristorante sul lungomare Notizie correlate Leggi anche: "Un altro topo morto sul lungomare di Torrione": la denuncia di un cittadino Escrementi di topo: chiuso un ristoranteLa Polizia Locale è impegnata su più fronti per quanto concerne i controlli atti a garantire la sicurezza non solo rispetto ad azioni illegali o di...