Sporcizia nei locali formiche sul piano di lavoro e una carcassa di un topo in decomposizione | la scoperta di Ast e Nas

Un episodio di degrado igienico-sanitario ha portato alla chiusura immediata della cucina di uno stabilimento balneare sulla costa civitanovese. Durante un'ispezione, sono state trovate tracce di sporco nei locali, formiche sul piano di lavoro e una carcassa di topo in decomposizione. Le autorità sanitarie hanno rilevato gravi carenze igieniche che hanno portato alla decisione di intervenire prontamente.

CIVITANOVA MARCHE - Un mix inaccettabile di degrado e gravi carenze igienico-sanitarie ha portato alla chiusura immediata della cucina di uno stabilimento balneare sul litorale civitanovese. È il pesante bilancio dell’ispezione scattata nella mattinata del 18 aprile 2026, condotta dai carabinieri.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Topo morto e colonie di formiche in cucina: chiuso ristorante sul lungomareCivitanova, 20 aprile 2026 - Un “mix inaccettabile di degrado e gravi carenze igienico-sanitarie”, come spiega il comando carabinieri per la tutela... Leggi anche: Napoli, trovato un topo morto nella pentola di una mensa scolastica: scatta l’intervento dei Nas Tutti gli aggiornamenti Perugia, sporcizia nei negozi che vendono il kebab: scattano le maxi multe del NasStavolta i controlli delle forze dell’ordine hanno riguardato anche le kebabberie del Centro di Perugia. Si sono mossi nel weekend i carabinieri e la polizia locale. In campo anche i carabinieri del ... ilmessaggero.it Riola Sardo: nei terreni comunali vegetazione incolta, sterpaglie e sporciziaVegetazione incolta, sterpaglie e sporcizia. A Riola Sardo i terreni comunali non si presentano bene: denuncia lo stato di degrado la minoranza che ha presentato un'interpellanza urgente per chiedere ... unionesarda.it