Pescara a caccia della salvezza | ufficializzate le date dei playout

A un mese dall'inizio, sono state rese note le date ufficiali dei playout di Serie B. Pescara, che si trova in una posizione difficile, si prepara alle ultime quattro giornate con l'obiettivo di evitare la retrocessione. La squadra deve affrontare un percorso decisivo, con partite che potrebbero determinare il suo destino in campionato. Le date dei playout sono state comunicate ufficialmente e definiscono il calendario delle sfide cruciali.

sono state ufficializzate, a un mese dal via, le date dei playout di serie B, ad oggi l'obiettivo prioritario di un Pescara che a 4 giornate dalla fine non può più permettersi passi falsi. L'Assemblea di Lega B, riunitasi a Milano in data 14 aprile con tutte le 20 società presenti, ha infatti.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Salone internazionale del Restauro, ufficializzate le date della 32esima edizioneFervono i preparativi per ‘Restauro 2026 - Salone internazionale dei beni culturali e ambientali’, in programma a Ferrara Expo dal 12 al 14 maggio e... Febbraio fondamentale per le aspirazioni salvezza del Pescara: date e orari delle gare in programmaFebbraio è un mese determinante per il Pescara: restare agganciati al treno salvezza in 4 sfide complicate per poi provare a sfruttare gli scontri... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caccia al biglietto per Pescara-Sampdoria: in 15mila all’Adriatico; Vintage: caccia all’affare torna per due giorni ad aprile; Pescara-Sampdoria 1-2: cronaca e tabellino della partita; Colpo salvezza per la Sampdoria. I blucerchiati si impongono in rimonta 2-1 sul campo del Pescara un fondamentale scontro diretto e - vincendo in trasferta per la seconda volta nell’inter stagione (ultimo successo lontano da Marassi il 7 febbraio a Modena) -. Pescara a caccia della salvezza: ufficializzate le date dei playoutsono state ufficializzate, a un mese dal via, le date dei playout di serie B, ad oggi l'obiettivo prioritario di un Pescara che a 4 giornate dalla fine non può più permettersi passi falsi. L'Assemblea ... ilpescara.it Pescara-Sampdoria 11 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 34a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Pescara-Sampdoria ... sport.virgilio.it ’: Pescara, 15 apr. – La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera sul fabbiso - facebook.com facebook Pescara e Teramo alla volata finale x.com