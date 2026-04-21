Forconi Fratelli d' Italia sulle fake news di cronaca a Montesilvano | Chi le diffonde non ama la città VIDEO
Il capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Montesilvano ha commentato le recenti notizie diffuse sui social network riguardanti fatti di cronaca nella città. In un video, ha affermato che chi condivide fake news o informazioni non accurate sulla situazione locale non dimostra amore per la comunità. La sua presa di posizione si concentra sulla diffusione di notizie non verificate relative agli ultimi eventi avvenuti in città.
Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Montesilvano Marco Forconi interviene in merito alla questione delle false notizie o notizie non corrispondenti alla realtà riguardanti recenti fatti di cronaca avvenuti a Montesilvano alla luce di alcuni post diffusi sui social:"Oggi più.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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