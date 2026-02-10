Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici milioni di documenti legati al caso Jeffrey Epstein. Tra i nomi che emergono ci sono anche figure conosciute nel mondo dello sport, come Franck Ribéry. L’avvocato del calciatore ha assicurato che domani interverrà per difendere il suo assistito, che è stato citato negli Epstein Files. Ribéry intende smontare le fake news che circolano e chiarire la sua posizione.

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubblici milioni di documenti legati al caso Jeffrey Epstein, rivelando un intricato intreccio di nomi noti: magnati, politici e figure di spicco del mondo dello sport. Tra questi spicca anche Franck Ribéry. Va sottolineato, però, che la menzione in questi fascicoli non equivale a un’accusa: nessuno dei citati risulta coinvolto in reati legati a Epstein, il finanziere e sex offender condannato. Il corposo archivio include oltre 2.000 video e 180.000 immagini, offrendo un quadro impressionante della portata dell’indagine. Di seguito un estratto dal documento: una dichiarazione di una potenziale vittima a pagina 26: “Franck Ribéry ha provato ad aggredirmi mentre ero nel mio giardino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Franck Ribéry citato negli Epstein Files, l’avvocato: “Interverrò domani contro chi diffonde fake news”

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Questa mattina, Piccolotti dell’Avs ha chiesto un’udienza urgente in Parlamento per Matteo Salvini.

Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Franck Ribéry nei documenti Epstein: citato in tre pagine; Ufficiale: Hlib Savchuk al Chrudim.

Ribery coinvolto negli Epstein files? L'avvocato: Fake news che ledono dignità e integritàL’inclusione del nome di Franck Ribery nei documenti recentemente resi pubblici nell’ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein ha destato. tuttomercatoweb.com

Ribery negli Epstein files? Il suo avvocato: Fake news che ledono dignitàRibery tra i nomi che emergono dagli Epstein files? Il legale minaccia: perseguiremo i responsabili di queste notizie false ... msn.com

Franck #Ribéry citato negli #Epstein Files, l’avvocato: “Interverrò domani contro chi diffonde fake news”. Sarebbe comparso in tre pagine dei file rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le accuse riportate riguarderebbero pedofilia e violenza. htt - facebook.com facebook