Quando la menzogna sale sul palco | Nuzzi al Manzoni smonta le fake news sui grandi casi di cronaca

C'è un momento, a teatro, in cui la platea smette di respirare. Accade quando la finzione lascia spazio alla realtà nuda, quando le parole sul palco non appartengono a personaggi inventati ma a persone in carne e ossa, a vicende che hanno occupato i telegiornali, i social, le conversazioni a tavola. È accaduto anche al Teatro Manzoni di Milano la sera del 23 febbraio 2026, quando Gianluigi Nuzzi ha portato in scena La fabbrica degli innocenti, uno spettacolo che è al tempo stesso denuncia civile, inchiesta giornalistica e esperienza teatrale capace di lasciare il segno. Il sipario si alza alle 20.