Forbidden fruit spoiler 31 marzo 2026 | Yildiz torna con Halit? Scatta il bacio tra Leyla e Kaya

Oggi, 31 marzo 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Tra le anticipazioni, si parla del ritorno di Yildiz con Halit e di un bacio tra Leyla e Kaya. Molti spettatori seguono con attenzione gli sviluppi delle vicende e le scene che verranno trasmesse.

Va in onda oggi, martedì 31 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che da quando Yildiz è tornata a vivere a villa Argun il marito sta prendendo tempo in merito al divorzio perché vorrebbe che ci riprovassero. Il marito porterà Yildiz nella casa che ha acquistato per Halit Can per mostrargliela, subito dopo le chiederà di dare un'altra possibilità al loro matrimonio. Yildiz sarà molto confusa, sembra certa di voler divorziare dal marito ma non escluderà una riconciliazione. Per capire qual è la scelta più giusta farà insieme a Leyla una lista dei difetti e dei pregi di Halit. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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