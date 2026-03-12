Forbidden Fruit decisione inaspettata di Canale 5 | la novità

Canale 5 ha deciso di trasmettere la prima serata di Forbidden Fruit, una scelta che sorprende nel panorama televisivo attuale. La rete cerca di rinnovare la propria programmazione, puntando su una novità per attirare l’attenzione del pubblico. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per l’emittente, che tenta di riempire il vuoto lasciato da altre produzioni recenti.

La prima serata di Canale 5 continua a inseguire una formula capace di riempire il vuoto lasciato da un’offerta che, nelle ultime settimane, ha mostrato più di una difficoltà. E così, mentre Io Sono Farah si prepara a salutare il pubblico con l’ultima puntata in onda venerdì 13 marzo 2026, a Cologno Monzese si guarda già oltre. La necessità è chiara: trovare in fretta un titolo da collocare subito dopo La Ruota della Fortuna, in una fascia oraria delicata e sempre più competitiva. La scelta, alla fine, è ricaduta su Forbidden Fruit, una delle dizi turche più note del catalogo Mediaset e soprattutto l’unica che, al momento, può contare ancora su un numero enorme di episodi inediti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Forbidden fruit sbarca in prima serata su Canale 5, la dataDopo aver conquistato migliaia di fans nella fascia oraria daytime su Canale 5, Forbidden fruit si appresta ad approdare in prima serata.

FORBIDDEN FRUIT: Sabri trova una registrazione sulla barca e Ender la pubblica su Internet.

