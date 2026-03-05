Forbidden Fruit la decisione di Canale 5 sulla programmazione

Forbidden Fruit, la soap turca, torna in prima serata su Canale 5 con una programmazione speciale. La serie riprenderà il suo spazio nel prime time con due episodi e mezzo trasmessi consecutivamente. La decisione è stata comunicata dalla rete, che ha scelto di inserire nuovamente lo show nel palinsesto serale. La programmazione sarà effettiva nelle prossime settimane.

La soap turca Forbidden Fruit torna a occupare la prima serata di Canale 5. La serie riprenderà spazio nel prime time con una programmazione speciale composta da due episodi e mezzo. Un ritorno che promette nuovi intrighi e tensioni tra i protagonisti della storia, sempre più coinvolti in relazioni complicate e giochi di potere. L'appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo. Nelle nuove puntate, Eda Ece nei panni di Yildiz si prepara ad accogliere una visita importante. A casa sua arrivano infatti Erim e Lila, pronti a conoscere per la prima volta il piccolo Halit Can. In quella stessa occasione compare anche Ender, interpretata da Sevval Sam, che si fa trovare nell'abitazione di Yildiz con l'intenzione di parlare proprio con Erim.