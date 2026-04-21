Fondo Gina Gennai Nuova donazione

È stata annunciata una nuova donazione di documenti inediti legati alla vita e al lavoro della poetessa di San Gimignano, scomparsa all’età di 89 anni. La collezione comprende materiali mai pubblicati prima e farà parte di un fondo dedicato alla sua memoria. La donazione è stata resa nota recentemente e sarà archiviata in un apposito fondo presso un istituto culturale.

Donazione di nuovi inediti documenti della poetessa di San Gimignano Gina Gennai scomparsa a 89 anni nel 1976 fra lettere, disegni, ritratti, appunti e fotografie custoditi e ritrovati dalla nipote Caterina del Vivo alla biblioteca Ugo Nomi Venerosi Pesciolini, che rappresentano una parte della vita della poetessa dei primi anni del secolo scorso, vanno ad arricchire il Fondo documentario già conservato nella Biblioteca comunale sangimignanese. I nuovi materiali sono stati consegnati nei giorni scorsi alla biblioteca comunale dal vicesindaco e assessore con delega alla valorizzazione del patrimonio culturale, Niccolò Guicciardini, e da Vanessa Chesi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondo Gina Gennai. Nuova donazione Notizie correlate Una nuova donazione di libri all'istituto Morigia-PerdisaProseguono le donazioni di libri e riviste specialistiche all’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna. Nuova associazione: 3000 iscritti per donazione organi e futuro ItaliaLa nascita di un nuovo soggetto sociale a Sutera segna un punto di svolta nella mobilitazione civica italiana, con l’ingegner Paolino Pio Mattina... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nuovi materiali per il Fondo Gina Gennai, poetessa sangimignanese; Fondo Gina Gennai. Nuova donazione; Fipe-Confcommercio Firenze-Arezzo: Salvatore Billi eletto presidente interprovinciale gruppo giovani imprenditori. Sarà affiancato dal vicepresidente Lorenzo Cursano; Polisportiva Mens Sana 1871: al via la quinta Su e Giù per i Colli Senesi. Il patrimonio culturale di San Gimignano si amplia con la donazione di ritratti, disegni, lettere, appunti e fotografie appartenuti alla poetessa sangimignanese Gina Gennai che vanno ad arricchire il suo Fondo documentario già conservato nella Biblioteca Co - facebook.com facebook