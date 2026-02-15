Una nuova donazione di libri all' istituto Morigia-Perdisa
Un giovane scrittore ha regalato una grande quantità di libri all’Istituto Morigia-Perdisa di Ravenna, perché voleva sostenere l’educazione degli studenti. La donazione include anche numerose riviste di tecnologia e scienze, che saranno messe a disposizione degli studenti per approfondire le loro passioni.
Proseguono le donazioni di libri e riviste specialistiche all’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna. Per implementare e arricchire di materiale librario la nuova biblioteca della scuola il noto architetto ravennate Paolo Bolzani ha scelto di donare una serie di libri e annate di riviste specialistiche di architettura a favore di studenti e studentesse e del personale scolastico. La diffusione degli scaffali della biblioteca scolastica nei corridoi, nell’ampio atrio di ingresso e nella zona del bar dove passano maggiormente gli studenti e la possibilità di fruire liberamente dei liberi e delle riviste ha il preciso scopo didattico di incentivare spontaneamente e liberamente la lettura e il confronto per ricerche e attività didattiche.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dalla grafica all'enologia: l'istituto "Morigia-Perdisa" apre le porte per l'ultimo open day prima delle iscrizioni
L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” invita a partecipare all’ultimo open day prima delle iscrizioni.
Donazione di libri in memoria di Giulia: una giornata nel segno di Piero Gobetti
Una giornata dedicata alla memoria di Giulia si trasforma in un gesto di solidarietà e cultura, attraverso la donazione di libri ispirata a Piero Gobetti.
