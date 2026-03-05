Nuova associazione | 3000 iscritti per donazione organi e futuro Italia

La nascita di un nuovo soggetto sociale a Sutera segna un punto di svolta nella mobilitazione civica italiana, con l'ingegner Paolino Pio Mattina alla guida. L'associazione L'Italia nel Cuore – Progetto Futuro è stata formalizzata il 4 marzo 2026 presso uno studio notarile di Mussomeli, raccogliendo già migliaia di adesioni in tutto il paese. Questa iniziativa non si limita a dichiarazioni d'intenti, ma punta a modificare concretamente la legislazione sulla donazione degli organi e a rilanciare i territori interni. Con oltre tremila iscritti che hanno aderito al progetto attraverso il programma I mesi a Cuore Aperto, l'organizzazione ha definito una roadmap precisa che tocca temi scottanti come la disoccupazione giovanile e la fuga dei cervelli.