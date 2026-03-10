Comuni in dissesto in Sicilia minori trasferimenti per 200 milioni | Si ristabiliscano condizioni di equità

La Corte dei conti ha presentato una relazione al Parlamento che evidenzia una crisi finanziaria diffusa tra i Comuni siciliani. Secondo il documento, i trasferimenti statali sono stati ridotti di circa 200 milioni di euro rispetto agli anni precedenti. La relazione sottolinea che questa situazione crea difficoltà nella gestione delle finanze pubbliche locali, con un impatto diretto sui servizi offerti ai cittadini.

Lo dice l'Anci Sicilia, sottolineando "come l'attuale assetto normativo sulla finanza degli enti locali non risulti adeguato e richieda una riforma organica" La relazione al Parlamento della Corte dei conti sui Comuni in crisi finanziaria "conferma una situazione di elevata criticità finanziaria per gli enti locali siciliani". Lo dice l'Anci Sicilia, sottolineando "come l'attuale assetto normativo sulla finanza degli enti locali non risulti adeguato e richieda una riforma organica". "Il dato di circa un terzo degli enti coinvolti in procedure di dissesto o riequilibrio, a cui si aggiunge il numero significativo di amministrazioni che approvano con forte ritardo gli strumenti finanziari, restituisce l'immagine di un sistema sottoposto da anni a una pressione straordinaria.

