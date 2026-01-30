Associazione nazionale Comuni isole minori | Filippo Mannino eletto rappresentante della Sicilia

Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa, è stato scelto come nuovo rappresentante della Sicilia nel direttivo nazionale dell’Associazione nazionale Comuni isole minori. La nomina arriva dopo una riunione dell’associazione, che riunisce i sindaci delle isole italiane. Mannino prende il posto di altri amministratori e si prepara a portare avanti le questioni più urgenti delle sue comunità.

Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, è stato nominato rappresentante del direttivo nazionale dell'associazione nazionale Comuni isole minori (Ancim). Il comitato regionale, composto dai sindaci degli 8 Comuni delle piccole isole siciliane e da due consiglieri comunali per ogni.

Continuano i rilevamenti tecnici per i danni provocati dal ciclone Harry. Dopo la venuta sull’isola della Protezione Civile di domenica scorsa questa mattina sono arrivati gli specialisti del Demanio che insieme al Sindaco, Filippo Mannino e al capo dell’uffici facebook