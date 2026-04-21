Fondi milionari per la bonifica di 5 siti nel casertano Santangelo | Sprint decisivo nell’ambito del Pnrr

Il Governo ha destinato fondi di oltre un milione di euro per la bonifica di cinque siti nel casertano. La notizia è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un intervento concreto per il recupero ambientale della zona. La firma ufficiale e la ripartizione delle risorse sono state annunciate nelle scorse settimane, con un impegno diretto da parte delle autorità nazionali. La notizia ha suscitato reazioni positive tra gli amministratori locali.

“Con grande soddisfazione esprimo il mio apprezzamento per il significativo passo in avanti compiuto dal Governo nazionale sul fronte delle bonifiche in Campania, segno tangibile dell’attenzione della premier Meloni per il nostro territorio. Sono stati stanziati 60 milioni di euro per intervenire.🔗 Leggi su Casertanews.it

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