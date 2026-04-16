Missione estrema nel Baltico | fondi milionari per salvare Timmy

Due importanti finanziatori hanno stanziato milioni di euro per un’operazione di salvataggio nel Mar Baltico di un esemplare di balena franca. Questa missione rappresenta l’ultima speranza per il mammifero marino, che si trova in difficoltà in questa regione. I fondi sono stati destinati all’intervento di squadre specializzate, pronte a intervenire per tutelare la balena e cercare di favorire la sua ripresa.

Due grandi finanziatori hanno messo in campo fondi milionari per tentare l’ultima, disperata missione di salvataggio di un esemplare di balena franca nel Mar Baltico. L’operazione, denominata Operation Cushion, mira a liberare l’animale di 12 tonnellate che si trova in condizioni critiche vicino alla costa tedesca, nonostante le forti resistenze di chi teme che l’intervento possa peggiorare lo stato di salute del cetaceo. Il protagonista della vicenda è un maschio di balena franca lungo 10 metri, soprannominato Timmy dai residenti. La creatura era stata avvistata per la prima volta il mese scorso nei pressi di Timmendorfer Strand, sulla costa settentrionale della Germania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione estrema nel Baltico: fondi milionari per salvare Timmy Notizie correlate Megattera Timmy ancora viva nel Baltico: si valuta il salvataggio con un catamaranoLa megattera Timmy è ancora viva, ma in condizioni critiche, arenata da giorni nel Baltico. Incredibile ritorno alla vita nel Baltico: Timmy, la megattera arenata e data per morta, resiste e potrebbe essere salvataUn catamarano speciale potrebbe essere l’ultima speranza per Timmy, la megattera arenata da giorni nel Mar Baltico vicino all’isola di Poel, in...