Fonderie Pisano Lorenzo Forte replica a Ciro Pisano

Lorenzo Forte, amministratore delle Fonderie Pisano, ha reagito alle accuse di Ciro Pisano, proprietario dell’altra fonderia di Fratte. Forte afferma di essere sorpreso dalle dichiarazioni di Ciro, che secondo lui contengono affermazioni senza fondamento. La disputa tra i due si accende dopo che Ciro ha accusato Forte di pratiche scorrette nel settore, suscitando un acceso scambio di opinioni tra le aziende.

Rimaniamo sconcertati dalle parole pronunciate da Ciro Pisano, titolare dell’omologa fonderia ubicata a Fratte. In un’intervista su un quotidiano locale, infatti, oggi farnetica sulla possibilità di decarbonizzare il sito, con contestuale elettrificazione dei forni fusori. A nostro avviso, questo è l’ennesimo colpo di teatro di un imprenditore che da decenni, tra sequestri penali, sospensioni delle attività da parte degli Enti preposti per il non rispetto dei parametri di legge che più volte hanno trovato pericoli per la salute e per l’ambiente e rischi definiti “esiziali”, continua a creare disagi terribili alla popolazione ed all’ambiente.🔗 Leggi su Salernotoday.it

