La quattordicesima edizione di Piazze d’Europa si è conclusa a Follonica, con un numero di visitatori superiore alle edizioni precedenti. L’evento ha visto un afflusso record di pubblico, contribuendo a un incremento significativo delle attività commerciali nella zona. La manifestazione, che si svolge nel centro della città, ha attirato partecipanti da diverse parti, generando un notevole movimento di persone e di denaro.

La quattordicesima edizione di Piazze d’Europa ha tracciato un segno indelebile sul volto di Follonica, chiudendosi con una performance che supera ogni precedente aspettativa. Durante l’intero fine settimana, la città maremmana è stata teatro di un afflusso massiccio di visitatori, trasformando le sue strade e i suoi spazi pubblici in un crocevia internazionale di tradizioni e scambi economici. Il successo della manifestazione non si limita alle immagini di folle costanti lungo il litorale, ma si traduce in dati tangibili che raccontano una realtà economica vibrante. Circa cento espositori, giunti da diverse nazioni e da tutto il mondo, hanno animato i percorsi creati tra Viale Italia, Piazza XXV Aprile e la zona di Piazza a Mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Follonica esplode con Piazze d’Europa: record di afflusso e business

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