Olimpiadi | Trenord esplode con 1,3 milioni in più record

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina hanno causato un aumento di 1,3 milioni di passeggeri su Trenord, grazie al potenziamento dei treni e alle nuove corse aggiuntive. Questa crescita si riflette nella forte domanda di trasporto pubblico, soprattutto nelle zone vicino alle località olimpiche. I treni hanno registrato un incremento di utilizzo che supera ogni aspettativa, con molti viaggiatori che hanno scelto di spostarsi con puntualità e comodità. È un risultato che testimonia il successo delle strategie di mobilità adottate.

Trenord registra un boom di passeggeri durante le Olimpiadi: 1,3 milioni in più grazie al potenziamento dei servizi Milano, 23 febbraio 2026 – Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina hanno portato un vero e proprio boom sui treni di Trenord, con 1,3 milioni di passeggeri in più rispetto al periodo precedente. Questo incremento, pari a un aumento del 10%, è stato reso possibile grazie al potenziamento dell'offerta con circa 120 corse aggiuntive al giorno. Un successo che ha coinvolta l'intera rete ferroviaria, con un totale di quasi 14 milioni di viaggi. Il resoconto dell'azienda al termine dei Giochi rivela numeri impressionanti: 6 milioni di passeggeri sulle suburbane di Milano, con un aumento del 15% rispetto alla media.