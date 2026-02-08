Carnevale di Fano | dopo le critiche la città si prepara a un afflusso record e risolve il caso bombolette spray

La città si prepara a un afflusso record di visitatori per il Carnevale di Fano. Dopo le polemiche, gli organizzatori hanno trovato una soluzione per evitare problemi con le bombolette spray. Oggi, domenica 8 febbraio 2026, si aspetta di superare le 12mila presenze, segnando un passo deciso verso una festa più grande e più sicura.

Il Carnevale di Fano punta a un cambio di passo, con l’obiettivo di superare le 12mila presenze nella sola giornata di oggi, domenica 8 febbraio 2026. Dopo una prima domenica di sfilate che ha visto circa 10mila partecipanti, l’organizzazione ha corretto la rotta intervenendo su alcuni punti critici emersi, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei flussi di pubblico e le polemiche legate alla vendita di bombolette spray. La città si prepara quindi ad accogliere un afflusso ancora più numeroso, confidando in un’altra giornata di bel tempo che possa favorire la partecipazione. La seconda domenica di sfilate si preannuncia dunque cruciale per il successo di questa edizione, che celebra il cinema come tema portante di tutte le costruzioni allegoriche.🔗 Leggi su Ameve.eu

In vista delle celebrazioni di Carnevale, la Guardia di Finanza di Lucca ha effettuato un maxi sequestro di costumi, decorazioni, parrucche, accessori e bombolette spray in Versilia.

A partire dal 21 gennaio 2026, il Carnevale di Viareggio vieta l’uso di contenitori di vetro e metallo, bombolette spray, coriandoli non preconfezionati e materiali infiammabili nelle aree della manifestazione.

Carnevale Fano 2026: ecco come cambia la viabilità

Argomenti discussi: Carnevale di Fano 2026: modifiche alla viabilità, divieti e navetta gratuita Fanocenter–centro; Carnevale di Fano 2026: feste, carri e sconti Trenitalia; Carnevale di Fano 2026, la kermesse firmata Dante Ferretti: video; Cinema e temi sociali al Carnevale di Fano.

Carnevale, seconda sfilata a Fano: il colonnello Morico esclude la pioggia. Gli albergatori devono smistare gli ospiti in altre cittàFANO In attesa della terza, che lo cristallizzerà, con la seconda sfilata il Carnevale entra in una dimensione più vissuta. E non si fa mistero di ambire già oggi ... corriereadriatico.it

Fano 2026, svolta internazionale: dal Carnevale alla firma di VitruvioGrandi eventi in calendario, si parte domenica con i carri. L'individuazione della Basilica di portata mondiale Il 2026 segna per Fano un passaggio storico di portata mondiale. La recente individuazio ... youtvrs.it

Il Carnevale di Fano verso il tutto esaurito: domenica 8 febbraio tra cinema, carri allegorici e getto di 200 quintali di dolciumi. Il tema del cinema anima le grandi costruzioni allegoriche della seconda sfilata, con omaggi a Fellini, al grande schermo internazi facebook

Carnevale di Fano in diretta su FanoTV Anche quest’anno FanoTV trasmetterà in diretta la prima sfilata dei carri allegorici in viale Gramsci. Domenica 1 febbraio 2026 dalle ore 14.55 x.com