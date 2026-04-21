Follia innamoramento e scelta | al via un ciclo di incontri dedicato all' amore con Alberto Amadei

È in programma un ciclo di tre incontri dedicati all’amore, organizzato dall’associazione forlivese Alive. Il tema centrale sarà il rapporto tra follia, innamoramento e scelte, con interventi di Alberto Amadei. La serie di talk si propone di esplorare diversi aspetti dell’amore, coinvolgendo il pubblico in discussioni che spaziano dalla passione alle decisioni che questa può comportare. L’evento si terrà in diverse serate e mira a stimolare riflessioni su un sentimento universale.

“Che cos’è l’Amor?” Se lo chiedeva Vinicio Capossela in uno dei suoi più grandi successi. Ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta nella vita, o forse no? In questo ciclo di 3 serate di talk - organizzato da Alive, associazione di promozione sociale forlivese impegnata nella realizzazione di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Firenze, al via il nuovo ciclo di incontri dedicato ai 100 anni della FiorentinaFirenze, 2 febbraio 2026 – Sta per partire un nuovo ciclo di incontri dedicati alla Fiorentina, nell'anno del centenario della fondazione del club. Leggi anche: ‘Il sogno eurafricano’, terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano