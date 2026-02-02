Firenze si prepara ad accogliere un nuovo ciclo di incontri dedicati ai cento anni della Fiorentina. L’iniziativa parte oggi, nel giorno in cui il club festeggia il suo centenario, e proseguirà nei prossimi mesi con eventi e appuntamenti per i tifosi e gli appassionati.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Sta per partire un nuovo ciclo di incontri dedicati alla Fiorentina, nell'anno del centenario della fondazione del club. Gli incontri sono a cura della Commissione Storia Museo Fiorentina con la collaborazione dell'Aps Villa Bracci e del Quartiere 2 del Comune di Firenze. L’appuntamento è per ogni mercoledì di febbraio alle ore 18, presso il Centro età libera di Villa Bracci in via Stradone di Rovezzano 33. In occasione dello speciale compleanno della Viola, che compie un secolo di vita, il Museo Fiorentina, con il lavoro di conservazione, divulgazione, ricerca e valorizzazione che gli è proprio, vuole restituire questi 100 anni a chi vive la passione viola grazie a reperti, cimeli, immagini e testimonianze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, al via il nuovo ciclo di incontri dedicato ai 100 anni della Fiorentina

Approfondimenti su Fiorentina 100anni

Ultime notizie su Fiorentina 100anni

