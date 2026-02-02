Firenze al via il nuovo ciclo di incontri dedicato ai 100 anni della Fiorentina

Da lanazione.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze si prepara ad accogliere un nuovo ciclo di incontri dedicati ai cento anni della Fiorentina. L’iniziativa parte oggi, nel giorno in cui il club festeggia il suo centenario, e proseguirà nei prossimi mesi con eventi e appuntamenti per i tifosi e gli appassionati.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Sta per partire un nuovo ciclo di incontri dedicati alla Fiorentina, nell'anno del centenario della fondazione del club. Gli incontri sono a cura della Commissione Storia Museo Fiorentina con la collaborazione dell'Aps Villa Bracci e del Quartiere 2 del Comune di Firenze. L’appuntamento è per ogni mercoledì di febbraio alle ore 18, presso il Centro età libera di  Villa Bracci in via Stradone di Rovezzano 33. In occasione dello speciale compleanno della Viola, che compie un secolo di vita, il Museo Fiorentina, con il lavoro di conservazione, divulgazione, ricerca e valorizzazione che gli è proprio, vuole restituire questi 100 anni a chi vive la passione viola grazie a reperti, cimeli, immagini e testimonianze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze al via il nuovo ciclo di incontri dedicato ai 100 anni della fiorentina

© Lanazione.it - Firenze, al via il nuovo ciclo di incontri dedicato ai 100 anni della Fiorentina

Approfondimenti su Fiorentina 100anni

“Sansepolcro, la sua storia”: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città

È iniziato il ciclo di incontri “Sansepolcro, la sua storia”, un’occasione per esplorare e approfondire la memoria storica della città.

Pietro Leopoldo, concluso il ciclo di conferenze dedicato ai 260 anni dall’ascesa al trono

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fiorentina 100anni

Argomenti discussi: Firenze, al via il ciclo di incontri 'I Compagni di Spadolini'; Firenze, al via i lavori di rinnovo della rete idrica di via San Gallo; Al via la X Edizione del Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze; Tramvia, via libera al tratto tra aeroporto di Firenze e Sesto Fiorentino: I lavori partiranno nel 2027.

firenze al via ilFirenze, al via il ciclo di incontri 'I compagni di Spadolini'Il primo appuntamento vede Stefano Folli ricordare Ugo La Malfa, il 5 febbraio nella sala convegni della Fondazione Biblioteche ... msn.com

firenze al via ilDa via dei Cioli a via dei Coverelli, i lavori al via a FirenzePreviste diverse alla mobilità: il programma completo ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.