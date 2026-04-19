Caratese | la gioia è una Folgore I brianzoli promossi in serie C

La Folgore Caratese ha ottenuto la promozione in Serie C dopo aver superato il primo tentativo fallito con l’Oltrepò. La squadra ha festeggiato davanti ai tifosi, celebrando questa conquista storica. L'incontro si è concluso con una vittoria che ha permesso ai brianzoli di salire di categoria. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club e i suoi sostenitori.

Carate, 19 aprile 2026 – Questa volta la Folgore Caratese non sbaglia e dopo il primo tentativo fallito con l’Oltrepò festeggia davanti alla sua gente la storica promozione in Serie C. Contro la Real Calepina bastava un punto e un pareggio (1-1) è arrivato, ma ieri anche con una sconfitta gli azzurri avrebbero dato il via alla festa in virtù del concomitante 2-2 del Chievo Verona, l’unica squadra che poteva insidiare gli azzurri, contro la Castellanzese. L’annata. Ed è una promozione meritata che arriva con ancora due giornate in calendario da giocare e 9 punti di margine sui gialloblù. Una promozione anche programmata, iniziata nel 2025 con gli investimenti sulle strutture e l’adeguamento dello stadio agli standard della Serie C.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caratese: la gioia è una Folgore. I brianzoli promossi in serie C Notizie correlate Folgore Caratese, l’ora della verità: basta un punto per la Serie CLa Folgore Caratese si trova a un passo dal traguardo della promozione in Serie C, con la possibilità di sancire ufficialmente il salto di categoria... Serie C, Barletta e Folgore Caratese in festa! Doppia promozione storica dalla Serie DMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia.