Folgore Caratese è storia | Nel nome di mio padre

La Folgore Caratese ha conquistato la promozione in Serie C, risultato che definisce come frutto di un percorso studiato e pianificato. La squadra aveva già tentato di raggiungerla in passato, ma senza successo. La promozione è arrivata al secondo tentativo, dopo aver affrontato e superato una fase complessa nel campionato 202425, caratterizzato dalla presenza di diverse squadre di alto livello.

La promozione della Folgore Caratese in Serie C non è stata casuale. È stata una promozione “programmata“, arrivata al secondo tentativo vero dopo essere naufragata, imbrigliata tra le potentissime squadre bresciane nel campionato 202425. Un anno di “apprendistato“ ad alto livello per capire come fare e poi piazzare la zampata giusta nell’anno giusto, in un girone difficile ma non impossibile con lo “spauracchio“ del Milan Futuro a disturbare le notti settembrine e sostanzialmente due avversarie che potevano fare paura. Il Chievo, l’ultima ad arrendersi (ma con gli ex campioni di Serie A, la D non si vince) e il Caldiero, se non altro perché fino all’ultimo da quelle parti si sperava in un inserimento in extremis in Serie C poi non arrivato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Le storie. Le storie vanno raccontate e basta. Le storie per cui val la pena fermarsi ed ascoltare, al di là dei protagonisti. "Il 12 luglio decido di prendere la Folgore Caratese, vado in un ristorante di Milano e porto l'amministrazione a mio papà e gli che sarà lui il - facebook.com facebook

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