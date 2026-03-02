Milan Futuro pari di carattere | 1-1 contro la Folgore Caratese

Nella giornata di ieri, il Milan di Massimo Oddo ha pareggiato 1-1 contro la Folgore Caratese. La partita si è conclusa con un pareggio tra le due squadre, con il Milan che ha ottenuto un punto. La gara è stata giocata in un clima di equilibrio, senza reti nel primo tempo e con un gol per parte nel secondo.

Nella giornata di ieri, il Milan di Massimo Oddo ha pareggiato 1-1 contro la Folgore Caratese, capolista del campionato. I rossoneri centrano il pareggio al 59esimo minuto di gioco grazie al gol di Vladimirov. Guardando la classifica, il Milan Futuro sale a quota 42 punti, arrivando al 5 posto ma solamente a -1 dal secondo. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - È un pareggio buono e importante. Non mancava molto per vincere, ma può andare bene così. Milan Futuro impatta 1-1 nel big match di Serie D, spartendosi la posta con la Folgore Caratese. A Solbiate Arno, il gol di Vladimirov al 59' ha risposto a quello di Biondini al 38'.