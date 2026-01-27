Folgore Caratese inarrestabile Leon ancora in difficoltà

La Folgore Caratese prosegue la sua marcia vincente nel campionato, mantenendo il passo con il ChievoVerona, che ha conquistato la prima vittoria del 2026. La squadra ha dimostrato stabilità e determinazione, rifilando cinque gol alla Vogherese. La situazione resta aperta e interessante, con le inseguitrici che cercano di ridurre il divario in questa fase cruciale della stagione.

Tra le inseguitrici solo il ChievoVerona, che al quarto tentativo centra la prima vittoria del 2026 e del girone di ritorno, tiene il passo della capolista scatenata Folgore Caratese, che non sottovaluta l'impegno e ne rifila cinque al fanalino di coda Vogherese. Nel festival del gol c'è spazio per quattro interpreti: Capelli firma una doppietta a cavallo dell'intervallo, apre le marcature Forchignone, raddoppia Gjonaj, mette il punto esclamativo Luca Tremolada (foto). E dietro hanno tutte l'affanno. Chievo a parte (corsaro a Ciserano), il Milan Futuro conferma ancora una volta la sua discontinuità e perde in casa con la CasateseMerate, mentre il Brusaporto non è più lo stesso del girone di andata e perde il derby con lo Scanzorosciate.

