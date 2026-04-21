Il 11 settembre rappresenta uno degli eventi più significativi della storia recente, segnando un attacco di vasta portata a New York che ha causato numerose vittime. La giornata ha anche messo in discussione le capacità di intelligence degli Stati Uniti, evidenziando falle nei sistemi di sicurezza. In questo quadro, Foglio Edizioni Libri ha annunciato l’avvio di un nuovo progetto editoriale, guidato dal curatore Valter Mainetti.

L’11 settembre resta una data scolpita nella storia contemporanea, uno spartiacque che ha segnato il primo attacco al cuore degli Stati Uniti, a New York, e al tempo stesso un clamoroso fallimento dell’intelligence americana. È sulla scia di questo trauma che, nel 2003, nasce un’azienda destinata a cambiare il volto dei servizi statunitensi. L’imprenditore tedesco Peter Thiele dà così vita a Palantir, società specializzata nell’analisi dei big data e nell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di supportare i governi nella lotta al terrorismo e di garantire la sicurezza delle grandi aziende. Al suo fianco, in qualità di cofondatore, c’è l’attuale CEO Alex Karp.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Foglio Edizioni Libri: al via il nuovo progetto editoriale di Valter Mainetti

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