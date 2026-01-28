L’Algeria torna a essere al centro delle strategie italiane per rafforzare i rapporti economici. Con il Piano Mattei, il governo punta a riattivare i flussi di investimento e collaborazione con i Paesi africani, tra cui appunto l’Algeria. La condotta italiana Condotte 1880, guidata da Valter Mainetti, guarda con attenzione a questa nuova apertura. Per ora, le opportunità sono molte e le aziende italiane si preparano a sfruttare le nuove prospettive.

L' Algeria rientra tra i Paesi africani interessati dal rilancio della cooperazione economica con l'Italia previsto dal Piano Mattei. In questo contesto opera Condotte 1880, impresa di costruzioni guidata da Valter Mainetti, già impegnata da alcuni anni nella realizzazione di due infrastrutture strategiche per il rinnovamento dei trasporti: una ferrovia ad alta velocità e una nuova autostrada, per un importo di poco inferiore a 2 miliardi di euro e l'occupazione di un migliaio di lavoratori. “Attraverso Cassa Depositi e Prestiti, CDP, Sace e Simest – precisa il vicepresidente Ugo Cozzani, che segue i lavori di Condotte 1880 all'estero – sono previsti finanziamenti e tagli dei tassi d'interesse per la realizzazione dei progetti legati alle opere infrastrutturali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piano Mattei e Algeria: nuove prospettive per Condotte 1880, guidata da Valter Mainetti

Condotte 1880 si prepara a discutere l’aggiornamento del progetto della Metropolitana D di Roma, una linea di circa 30 km con 27 stazioni, che collegherà l’Eur a Montesacro.

