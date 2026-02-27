La visione di Valter Mainetti Condotte 1880 | Costruire non è solo fare ma anche prendersi cura

Valter Mainetti, presidente e amministratore delegato di Condotte 1880, guida il rilancio di questa storica azienda italiana nel settore delle costruzioni. Con un approccio che va oltre i progetti fisici, Mainetti sottolinea l’importanza di assumersi responsabilità e di prendersi cura dei territori coinvolti. La sua visione si basa sulla convinzione che costruire significhi anche tutelare e sostenere le comunità locali.

Il presidente di Condotte 1880 spiega perché il Piano Mattei rappresenta un modello di cooperazione efficace e sostenibile Valter Mainetti, presidente e amministratore delegato di Condotte 1880, è un imprenditore visionario e mecenate: guida il rilancio di una storica realtà italiana delle costruzioni con un’idea di sviluppo che non si esaurisce nelle opere, ma si misura nell’impatto sui territori. In questa prospettiva, infrastrutture, formazione e trasferimento di competenze diventano leve inseparabili: costruire significa creare capacità locali, opportunità professionali e filiere durevoli. Accanto alla dimensione industriale, Mainetti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Piano Mattei e Algeria: nuove prospettive per Condotte 1880, guidata da Valter MainettiL' Algeria rientra tra i Paesi africani interessati dal rilancio della cooperazione economica con l'Italia previsto dal Piano Mattei.

Trasporti: Condotte 1880 pronta a discutere aggiornamento progetto Metro D di RomaLa futura Metro D di Roma, il cui costo e’ stimato a oggi in 9 miliardi di euro, colleghera’ l’Eur con Montesacro lungo un percorso di circa 30...

