Foglio Edizioni Libri | al via il nuovo progetto editoriale di Valter Mainetti

Il 11 settembre 2001 rappresenta una data che ha segnato profondamente la storia recente, con l’attacco alle Torri Gemelle che ha colpito New York e messo in crisi i sistemi di sicurezza degli Stati Uniti. La giornata è ricordata anche per aver evidenziato le carenze nei servizi di intelligence statunitensi, che non sono riusciti a prevenire l’attacco. In questo contesto si inserisce il nuovo progetto editoriale di Foglio Edizioni Libri, guidato da Valter Mainetti.

L’11 settembre resta una data scolpita nella storia contemporanea, uno spartiacque che ha segnato il primo attacco al cuore degli Stati Uniti, a New York, e al tempo stesso un clamoroso fallimento dell’intelligence americana. È sulla scia di questo trauma che, nel 2003, nasce un’azienda destinata a cambiare il volto dei servizi statunitensi. L’imprenditore tedesco Peter Thiele dà così vita a Palantir, società specializzata nell’analisi dei big data e nell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di supportare i governi nella lotta al terrorismo e di garantire la sicurezza delle grandi aziende. Al suo fianco, in qualità di cofondatore, c’è l’attuale CEO Alex Karp.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Foglio Edizioni Libri: al via il nuovo progetto editoriale di Valter Mainetti Notizie correlate Foglio Edizioni Libri: al via il nuovo progetto editoriale di Valter MainettiL’11 settembre resta una data scolpita nella storia contemporanea, uno spartiacque che ha segnato il primo attacco al cuore degli Stati Uniti, a New... La visione di Valter Mainetti (Condotte 1880): “Costruire non è solo fare, ma anche prendersi cura”Il presidente di Condotte 1880 spiega perché il Piano Mattei rappresenta un modello di cooperazione efficace e sostenibile Valter Mainetti,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Può esistere una biblioteca universale?; Fiera del Libro di Iglesias 2026; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 165 novità consigliate per la primavera 2026; La fine del mondo. Foglio Edizioni Libri, al via il nuovo progetto editoriale di Valter Mainetti: debutto in libreria con Il filosofo nella Valley di SteinbergerL’11 settembre resta una data scolpita nella storia contemporanea, uno spartiacque che ha segnato il primo attacco al cuore degli Stati Uniti, ... iltempo.it Valter Mainetti lancia Foglio Edizioni Libri: un nuovo polo per l’editoria italiana ift.tt/Wi1E9Gv x.com Sabato 25 e domenica 26 aprile vi aspetto al Real Collegio di Lucca per la quinta edizione di Lucca Città di Carta - Libri, Arte, Incontri! Sarò allo stand NPS Edizioni, sotto i portici del Real Collegio, con tutti i miei libri, in compagnia di tanti autori e autrici strepit facebook