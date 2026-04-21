Mercoledì 22 aprile inizieranno i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade provinciali 154 e 109 nel territorio di Foglianise. L’intervento prevede interventi di sistemazione e consolidamento delle aree interessate. I lavori dureranno alcuni giorni e coinvolgeranno le attività di asfaltatura e di rinforzo delle carreggiate. La circolazione potrebbe subire modifiche temporanee durante le operazioni di intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 22 aprile p.v. cominciano i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viabile in territorio di Foglianise della Strada provinciale n. 154 nelle frazioni Utile e Viglione e della Strada provinciale n. 109 nell’abitato dello stesso Comune fino ai confini con Vitulano. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha voluto ricordare come i lavori sono il frutto di una interlocuzione istituzionale con l’Amministrazione Comunale, un Comitato di cittadini ed i responsabili del Settore Infrastrutture della Provincia. Sono circa 2 chilometri che complessivamente saranno sistemati e riasfaltati: l’intervento rientra nell’ambito dell’Accordo Quadro ed impegnano risorse finanziarie pari a circa 200 mila Euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foglianise, al via i lavori per la messa in sicurezza delle provinciali 154 e 109

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