Foglianise Martini e Lombardi FI denunciano il degrado delle provinciali 109 e 154

Foglianise si mobilita contro il cattivo stato delle strade provinciali 109 e 154. Martini e Lombardi di Forza Italia denunciano che queste strade sono diventate un problema serio per la sicurezza di chi le percorre. Chiedono interventi immediati alle autorità, perché il rischio di incidenti aumenta di giorno in giorno. La situazione resta critica e la gente chiede risposte rapide.

Foglianise al Bivio: Le Provinciali 109 e 154, un’Emergenza di Sicurezza Ignorata. Foglianise, un grido d’allarme dalle provinciali 109 e 154: Forza Italia chiede un intervento urgente per la sicurezza stradale. La denuncia, lanciata con forza da Agostino Martini, consigliere comunale, e Antonio Lombardi, segretario cittadino di Forza Italia, mette a nudo una situazione di degrado che da tempo affligge il territorio e mette a rischio automobilisti, residenti e, soprattutto, i mezzi di soccorso. Le arterie provinciali, considerate fondamentali per la mobilità locale, sono oggi ridotte a un livello di pericolosità inaccettabile, a causa di una pavimentazione stradale compromessa e di una manutenzione che, secondo i due esponenti di Forza Italia, è stata ripetutamente richiesta ma mai adeguatamente affrontata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Foglianise Provinciali

La provincia di Benevento deve intervenire subito sulle strade di Foglianise, che si trovano in condizioni pericolose.

Ultime notizie su Foglianise Provinciali

