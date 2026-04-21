Fogli di via avvisi orali daspo e ammonimenti | a Bergamo 358 misure di prevenzione nei primi tre mesi dell’anno

Nel primo trimestre del 2026, la questura di Bergamo ha adottato 358 misure di prevenzione, tra cui fogli di via, avvisi orali, daspo e ammonimenti. Questi provvedimenti sono stati emessi nel tentativo di prevenire situazioni di rischio e mantenere l’ordine pubblico nella provincia. La maggior parte delle misure sono state applicate nei confronti di persone considerate potenzialmente pericolose o coinvolte in comportamenti disturbanti.

Nel corso del primo trimestre del 2026, il Questore della provincia di Bergamo, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, ha disposto 358 misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, valorizzando le segnalazioni pervenute dalle Volanti, dal Commissariato di Treviglio, dalla Squadra Mobile e dalle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio. L’attività operativa, concentrata soprattutto nelle aree più sensibili, si è sviluppata sia d’iniziativa sia a seguito di specifiche segnalazioni, interessando l’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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