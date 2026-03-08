Crotone raffica di misure di prevenzione | 24 avvisi orali e cinque sorveglianze speciali

A Crotone sono state adottate numerose misure di prevenzione, tra cui 24 avvisi orali e cinque misure di sorveglianza speciale. Oltre a questi, sono stati emessi vari altri provvedimenti per contenere situazioni di rischio. Le autorità hanno agito in modo deciso, dando seguito a interventi preventivi per garantire l’ordine pubblico.

Ventiquattro avvisi orali, cinque misure di sorveglianza speciale e diversi altri provvedimenti di prevenzione. È il bilancio dell’attività della polizia nei primi due mesi dell’anno nella provincia di Crotone, su disposizione del questore Renato Panvino. Gli avvisi orali sono stati notificati a persone con precedenti penali o di polizia ritenute abitualmente coinvolte in reati. Tra questi, sei soggetti sono indiziati di episodi di estorsione e turbativa d’asta avvenuti negli anni scorsi a Isola di Capo Rizzuto e aggravati dal presunto utilizzo del metodo mafioso. Avviso aggravato e fogli di via Per uno dei destinatari, già raggiunto in... 🔗 Leggi su Feedpress.me

