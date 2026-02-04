Giorno del Ricordo | il 10 febbraio bandiere a mezz’asta nelle scuole

Martedì 10 febbraio, scuole e edifici pubblici si sono fermati per il Giorno del Ricordo. La Presidenza del Consiglio ha deciso di esporre le bandiere italiane ed europee a mezz’asta in segno di rispetto. Le scuole sono rimaste chiuse o con le bandiere a mezz’asta, un gesto semplice ma forte, per ricordare le vittime delle foibe e la tragedia che ha segnato quegli anni. Nessuna grande cerimonia, solo il rispetto di un giorno importante per la memoria nazionale.

In occasione del Giorno del Ricordo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto per martedì 10 febbraio l'esposizione a mezz'asta delle bandiere italiana ed europea sugli edifici pubblici, comprese le sedi scolastiche.

