Foggia proclamato lutto cittadino per Dino Carta

A Foggia è stato proclamato un lutto cittadino in memoria di Dino Carta. La decisione è stata comunicata dalla sindaca del luogo, Maria Aida Episcopo, che ha annunciato ufficialmente la giornata di commemorazione. La scelta segue eventi recenti legati alla scomparsa della persona, con l'obiettivo di onorare la sua memoria e il suo ruolo nella comunità. La giornata prevede varie iniziative e momenti di raccoglimento pubblici.

La Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 23 aprile 2026, in occasione delle esequie del concittadino Annibale Carta, conosciuto da tutti come Dino, tragicamente scomparso a seguito di un efferato episodio di violenza. Nel corso della giornata di. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, proclamato lutto cittadino per Dino Carta Notizie correlate Foggia si ferma per Dino Carta: lutto cittadino e bandiere a mezz'asta il giorno dei funeraliIn occasione dei funerali di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso lo scorso 13 aprile, che si terranno nella giornata di giovedì 23... Francesco morto in bici, proclamato il lutto cittadinoIn tanti ieri, tra amici e parenti, hanno fatto tappa alla casa del commiato di Almenno San Bartolomeo per un saluto a Francesco Mazzoleni, 18 anni,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dino Carta ucciso a colpi di pistola in strada a Foggia, era sceso con il cane: il giallo del 42enne personal trainer (senza precedenti); Annibale Carta ucciso per strada a Foggia con colpi d'arma da fuoco: il personal trainer era uscito per portare a spasso il cane. Foggia, proclamato il lutto cittadino per giovedì 23 aprile in memoria di Annibale Dino CartaLa Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 23 aprile 2026, in occasione delle esequie del concittadino Annibale Carta, conosciuto da tutti ... manfredonianews.it Foggia si ferma per Dino Carta: proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funeraliFoggia si prepara a stringersi nel dolore per la morte di Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso il 13 aprile scorso. La sindaca Maria Aida Episcopo ha proclamato il lutto cittadino per ... immediato.net L'Immediato. . CORTEO E INDAGINI: "Ore 14" di Rai 2 torna sul caso Dino Carta. Gli amici: "Non litigava mai con nessuno, pensava solo a casa, chiesa e lavoro". Almeno un passante avrebbe visto il killer fuggire - facebook.com facebook Corteo silenzioso per Dino Carta: Foggia si stringe alla famiglia, resta il giallo sull’omicidio del personal trainer VIDEO - News x.com