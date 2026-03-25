Flussi video cartografia e geolocalizzazione | ecco com' è stata rinnovata la centrale operativa della polizia locale

È stato illustrato ieri il progetto di rinnovamento della centrale operativa della polizia locale, finanziato con fondi ministeriali e comunali. L’intervento prevede l’installazione di sistemi di gestione video, cartografie digitali e strumenti di geolocalizzazione, con un investimento totale di 170.000 euro. La nuova centrale sarà dotata di tecnologie che migliorano l’efficienza delle operazioni di sorveglianza e controllo sul territorio.

Investimento di 170 mila euro, introdotto un muovo software gestionale in grado di coordinare e monitorare in tempo reale le attività delle pattuglie È stato presentato ieri il progetto “La Centrale Operativa della Polizia Locale e la maggiore efficienza attraverso nuove tecnologie”, finanziato dal Fondo Ministeriale per la Sicurezza Urbana e dal Comune di Parma, per un investimento complessivo di 170.000 euro. L’iniziativa, formalizzata attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Prefetto e il Sindaco, ha l’obiettivo di potenziare la capacità operativa della Polizia Locale mediante l’adozione di strumenti tecnologici avanzati, favorendo la digitalizzazione e l’integrazione dei processi e migliorando il coordinamento degli interventi sul territorio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Flussi video, cartografia e geolocalizzazione: ecco com'è stata rinnovata la centrale operativa della polizia locale Articoli correlati Milano, inaugurata la nuova centrale operativa ipertecnologica della polizia localeMilano – La nuova Centrale Operativa della Polizia Locale di Milano in via Beccaria è completamente rinnovata negli spazi, nelle tecnologie e nelle... Leggi anche: Tram deragliato, la polizia locale nella sede Atm sequestra comunicazioni e documentazione della centrale operativa