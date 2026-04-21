Una vittoria nel mondo del pallavolo si costruisce nel tempo, giorno dopo giorno, attraverso il lavoro di un gruppo affiatato. Per molti, il ruolo di alcuni giocatori può sembrare meno evidente, ma si rivela fondamentale per il successo della squadra. Questo è il punto centrale di un commento recente, che evidenzia come la coesione e il contributo silenzioso di alcuni elementi siano determinanti per raggiungere traguardi importanti.

Weekend di fuoco nel motorsport: dalla 6 Ore di Imola alla IndyCar di Long Beach! FOCUS – PALLAVOLO Paolo Porro. La finale di Coppa CEV. Il palleggiatore di Piacenza Una vittoria costruita giorno dopo giorno, un gruppo cresciuto insieme e un ruolo spesso invisibile. ma decisivo. Chiara De Bortoli è una delle protagoniste della stagione della Megabox Vallefoglia, culminata con la conquista della Challenge Cup???? In questa intervista racconta cosa significa vincere davvero, perché il momento più bello non è solo alzare un trofeo ma condividerlo con la squadra, e cosa vuol dire essere libero oggi nel volley moderno. Spazio anche al percorso personale, alle scelte di carriera e agli obiettivi ancora da raggiungere in una stagione che non è finita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – PALLAVOLO | De Bortoli: “La Coppa, il gruppo e il ruolo invisibile che fa vincere”

FOCUS - PALLAVOLO | De Bortoli: “La Coppa, il gruppo e il ruolo invisibile che fa vincere”

Notizie correlate

FOCUS – PALLAVOLO | Giulia Pisani: vincere tutto in Serie A1 e reinventarsi nel volleyNuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali? Dal campo alla cabina di commento Rai, fino al ruolo dirigenziale...

Paolo Galbiati un altro italiano che fa grande il basket spagnolo: ha portato il Baskonia a vincere la Coppa del ReL'ex coach dell'Aquila Trento è arrivato nei Paesi Baschi con un curriculum scarno e li ha portati alla vittoria in Coppa del Re (in finale col Real...